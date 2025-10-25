Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к сотрудничеству в борьбе с IT-преступностью, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2025
11:12 25.10.2025
Россия открыта к сотрудничеству в борьбе с IT-преступностью, заявил Путин
россия
ханой
владимир путин
александр гуцан
оон
в мире
россия
ханой
россия, ханой, владимир путин, александр гуцан, оон, в мире
Россия, Ханой, Владимир Путин, Александр Гуцан, ООН, В мире
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ХАНОЙ, 25 окт - РИА Новости. Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания конвенции против киберпреступности.
"Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности – противоправным действиям в цифровой сфере. Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств. Хотел бы подчеркнуть, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью", - сказал Путин, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан.
В своем приветствии Путин также поблагодарил представителей всех стран, принявших участие в работе над конвенцией, и пожелал "новых успехов и всего самого доброго".
В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.
