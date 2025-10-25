Россия открыта к сотрудничеству в борьбе с IT-преступностью, заявил Путин

ХАНОЙ, 25 окт - РИА Новости. Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания конвенции против киберпреступности.

В своем приветствии Путин также поблагодарил представителей всех стран, принявших участие в работе над конвенцией, и пожелал "новых успехов и всего самого доброго".