11:09 25.10.2025 (обновлено: 11:56 25.10.2025)
Путин высказался о конвенции ООН против киберпреступности
Президент Владимир Путин назвал подписание конвенции ООН против IT-преступлений историческим событием. РИА Новости, 25.10.2025
владимир путин, александр гуцан, ханой, россия, оон, в мире
Владимир Путин, Александр Гуцан, Ханой, Россия, ООН, В мире
Владимир Путин. Архивное фото
ХАНОЙ, 25 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал подписание конвенции ООН против IT-преступлений историческим событием.
"Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", — отметил он в приветствии участникам церемонии, которое зачитал генпрокурор Александр Гуцан.
Документ подписали в субботу в Ханое, его разработала Генеральная прокуратура при координации МИД. Организация Объединенных Наций приняла конвенцию в декабре, под ней уже поставили подписи 65 государств.

Путин уточнил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в этой области. Конвенция призвана противостоять противоправным действиям в цифровой сфере, которые нередко связаны с терроризмом, пропагандой экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Как подчеркнул президент, несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств — членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать документ.
Владимир ПутинАлександр ГуцанХанойРоссияООНВ мире
 
 
