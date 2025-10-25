Путин высказался о конвенции ООН против киберпреступности

Документ подписали в субботу в Ханое, его разработала Генеральная прокуратура при координации МИД. Организация Объединенных Наций приняла конвенцию в декабре, под ней уже поставили подписи 65 государств.

Путин уточнил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в этой области. Конвенция призвана противостоять противоправным действиям в цифровой сфере, которые нередко связаны с терроризмом, пропагандой экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и оружия.