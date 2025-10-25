Путин высказался о конвенции ООН против киберпреступности

ХАНОЙ, 25 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал подписание конвенции ООН против IT-преступлений историческим событием.
"Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", — отметил он в приветствии участникам церемонии, которое зачитал генпрокурор Александр Гуцан.
Документ подписали в субботу в Ханое, его разработала Генеральная прокуратура при координации МИД. Организация Объединенных Наций приняла конвенцию в декабре, под ней уже поставили подписи 65 государств.
Путин уточнил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в этой области. Конвенция призвана противостоять противоправным действиям в цифровой сфере, которые нередко связаны с терроризмом, пропагандой экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Как подчеркнул президент, несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств — членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать документ.
