Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/putin--2050554562.html
Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП
Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП - РИА Новости, 25.10.2025
Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП
Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив, что партия играет... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T11:49:00+03:00
2025-10-25T11:49:00+03:00
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251025/rossija-2050547481.html
https://ria.ru/20251024/prilepin-2050503598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП

Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда партии СРЗП

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив, что партия играет заметную роль в политической и общественной жизни страны.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Справедливая Россия — За правду" изменит название
Вчера, 11:12
"Приветствую делегатов и гостей XV съезда социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". На протяжении многих лет ваша партия пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни страны", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что, последовательно отстаивая базовые ценности социальной справедливости, представители партии трудятся в органах власти всех уровней, уделяют неизменное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение качества их жизни, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи, сбережение богатейших исторических, культурных традиций народа России. Также он отметил неизменную поддержку, которую представители партии оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким.
"Ваша многогранная деятельность, стремление к активному, открытому диалогу с людьми, к конструктивному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями по ключевым проблемам социально-экономической повестки достойны глубокого признания. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Прилепин может покинуть партию "Справедливая Россия", заявил источник
24 октября, 23:32
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала