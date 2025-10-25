Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив, что партия играет заметную роль в политической и общественной жизни страны.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую делегатов и гостей XV съезда социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". На протяжении многих лет ваша партия пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни страны", - говорится в приветствии.

Путин отметил, что, последовательно отстаивая базовые ценности социальной справедливости, представители партии трудятся в органах власти всех уровней, уделяют неизменное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение качества их жизни, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи, сбережение богатейших исторических, культурных традиций народа России . Также он отметил неизменную поддержку, которую представители партии оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким.