Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП
Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП - РИА Новости, 25.10.2025
Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда СРЗП
Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив, что партия играет... РИА Новости, 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей XV съезда партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", отметив, что партия играет заметную роль в политической и общественной жизни страны.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Приветствую делегатов и гостей XV съезда социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". На протяжении многих лет ваша партия пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни страны", - говорится в приветствии.
Путин
отметил, что, последовательно отстаивая базовые ценности социальной справедливости, представители партии трудятся в органах власти всех уровней, уделяют неизменное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение качества их жизни, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи, сбережение богатейших исторических, культурных традиций народа России
. Также он отметил неизменную поддержку, которую представители партии оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким.
"Ваша многогранная деятельность, стремление к активному, открытому диалогу с людьми, к конструктивному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями по ключевым проблемам социально-экономической повестки достойны глубокого признания. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.