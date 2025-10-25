Пушилин рассказал, что поможет решить проблему с водой в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Активное продвижение бойцов ВС РФ на краснолиманском направлении спецоперации приближает ДНР к решению проблемы водной блокады, устроенной Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в пятницу Пушилин сообщал, что побывал на краснолиманском направлении, где пообщался с бойцами и принял участие в их награждении.
"Сегодня посетил подразделение 25-й общевойсковой армии Московского военного округа, которое динамично продвигается в направлении Красного Лимана со стороны ЛНР. Это приближает нас к разрешению водной блокады, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики", - написал он в Telegram-канале.
Председатель правительства ДНР Андрей Чертков 18 июля сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее всё равно не хватает.
