Пушилин рассказал, что поможет решить проблему с водой в ДНР - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/pushilin-2050511739.html
Пушилин рассказал, что поможет решить проблему с водой в ДНР
Пушилин рассказал, что поможет решить проблему с водой в ДНР - РИА Новости, 25.10.2025
Пушилин рассказал, что поможет решить проблему с водой в ДНР
Активное продвижение бойцов ВС РФ на краснолиманском направлении спецоперации приближает ДНР к решению проблемы водной блокады, устроенной Украиной, сообщил... РИА Новости, 25.10.2025
Пушилин рассказал, что поможет решить проблему с водой в ДНР

Пушилин: продвижение на Красный Лиман поможет решить проблему с водой в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Активное продвижение бойцов ВС РФ на краснолиманском направлении спецоперации приближает ДНР к решению проблемы водной блокады, устроенной Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в пятницу Пушилин сообщал, что побывал на краснолиманском направлении, где пообщался с бойцами и принял участие в их награждении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
20 октября, 10:28
"Сегодня посетил подразделение 25-й общевойсковой армии Московского военного округа, которое динамично продвигается в направлении Красного Лимана со стороны ЛНР. Это приближает нас к разрешению водной блокады, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики", - написал он в Telegram-канале.
Пушилин также уточнил, что наградил бойцов подразделения госнаградами, в том числе Золотой Звездой Героя ДНР за героизм в ходе освобождения Донбасса. Кроме того, Пушилин встретился с инженерами, совершенствующими средства радиолокационной защиты и другие технологии ведения боевых действий.
Председатель правительства ДНР Андрей Чертков 18 июля сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее всё равно не хватает.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ВС России закрепились в Ямполе, заявил Пушилин
20 октября, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
