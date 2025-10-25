Рейтинг@Mail.ru
05:34 25.10.2025 (обновлено: 05:35 25.10.2025)
В Приморье женщина обманывала сожителя, притворяясь беременной
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Жительница Приморья, притворяясь беременной, получила от потенциального отца ребёнка более 1,1 миллиона рублей, расследование уголовного дела завершено, сообщает УМВД России по региону.
"Сорокалетний мужчина сожительствовал с обвиняемой на протяжении нескольких месяцев. В этот период он содержал женщину и её детей от предыдущих браков. Однако семейная жизнь не задалась, и потерпевший сообщил сожительнице о расставании. Злоумышленница, не желая оставаться без источника дохода, сообщила бывшему сожителю, который убыл в морской рейс, что беременна… Потерпевший, не подозревающий об обмане, перевел мошеннице деньги в сумме 1 133 000 рублей", - говорится в сообщении.
В течение девяти месяцев женщина поддерживала обман о своей фиктивной беременности: она носила накладной живот, который показывала знакомым, отправляла своему партнеру фотографии и в конечном итоге заявила, что родила мальчика, подкрепив свои слова фотографиями новорожденного, найденными в интернете.
Помимо этого, злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном и доверием мужчины, убедила его временно передать ей мини-экскаватор стоимостью 344 тысячи рублей. После этого она продала экскаватор неизвестному мужчине через интернет.
Следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину").
Подсудимая признала свою вину. Её причастность к совершению преступления доказала и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
