В Приморье женщина обманывала сожителя, притворяясь беременной

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Жительница Приморья, притворяясь беременной, получила от потенциального отца ребёнка более 1,1 миллиона рублей, расследование уголовного дела завершено, сообщает УМВД России по региону.

"Сорокалетний мужчина сожительствовал с обвиняемой на протяжении нескольких месяцев. В этот период он содержал женщину и её детей от предыдущих браков. Однако семейная жизнь не задалась, и потерпевший сообщил сожительнице о расставании. Злоумышленница, не желая оставаться без источника дохода, сообщила бывшему сожителю, который убыл в морской рейс, что беременна… Потерпевший, не подозревающий об обмане, перевел мошеннице деньги в сумме 1 133 000 рублей", - говорится в сообщении.

В течение девяти месяцев женщина поддерживала обман о своей фиктивной беременности: она носила накладной живот, который показывала знакомым, отправляла своему партнеру фотографии и в конечном итоге заявила, что родила мальчика, подкрепив свои слова фотографиями новорожденного, найденными в интернете.

Помимо этого, злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном и доверием мужчины, убедила его временно передать ей мини-экскаватор стоимостью 344 тысячи рублей. После этого она продала экскаватор неизвестному мужчине через интернет.

Следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину").