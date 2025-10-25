https://ria.ru/20251025/prilepin--2050541951.html
Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель
Писатель Захар Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Прилепин
готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России. Сам писатель в беседе с РИА Новости отметил, что это решение продиктовано его собственной ответственностью.
"Планирует в ноябре, в течение недели-двух", - сказал собеседник агентства.
Как отметили в пресс-службе писателя, Прилепин собирается полностью посвятить себя службе и выполнению поставленных перед ним командиром задач.
"Других планов, кроме этого, пока нет", - добавили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, планирует ли писатель в периоды отпуска встречи с поклонниками и будет ли поддерживать связь с ними, пока находится на фронте.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе
, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР
). В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В мае 2023 года в Нижегородской области
взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин
наградил Прилепина орденом Мужества.