Рейтинг@Mail.ru
Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 25.10.2025 (обновлено: 10:34 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/prilepin--2050541951.html
Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель
Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель - РИА Новости, 25.10.2025
Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель
Писатель Захар Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T10:31:00+03:00
2025-10-25T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
донецкая народная республика
донбасс
россия
захар прилепин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251021/prilepin-2049590011.html
донецкая народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7b28184b561fc86bce9e2ad89c64b1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, донбасс, россия, захар прилепин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Захар Прилепин
Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель

Писатель Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин планирует отправиться на фронт в течение ближайших двух недель, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России. Сам писатель в беседе с РИА Новости отметил, что это решение продиктовано его собственной ответственностью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Планирует в ноябре, в течение недели-двух", - сказал собеседник агентства.
Как отметили в пресс-службе писателя, Прилепин собирается полностью посвятить себя службе и выполнению поставленных перед ним командиром задач.
"Других планов, кроме этого, пока нет", - добавили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, планирует ли писатель в периоды отпуска встречи с поклонниками и будет ли поддерживать связь с ними, пока находится на фронте.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР). В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.
Захар Прилепин: Иногда надо прекращать писать - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Захар Прилепин объявил о паузе своей литературной деятельности
21 октября, 14:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияЗахар Прилепин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала