Чичваркину* незачем совершать преступления, заявлял адвокат

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Евгений Чичваркин* (признан иноагентом) является успешным предпринимателем, поэтому ему незачем совершать преступления, заявлял в суде адвокат бизнесмена по делу о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Чичваркин* является известным и успешным предпринимателем, в связи с чем ему незачем заниматься преступной деятельностью", - приводятся в документах слова защиты.

В них подчеркивается, что интересы бизнесмена представляет адвокат по назначению, соглашения лично с Чичваркиным* у него нет.

Дорогомиловский суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Чичваркина* по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента. Он объявлен в международный розыск.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента – до 2 лет.

Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне

В середине октября стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Чичваркин является фигурантом этого дела.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента