Чичваркину* незачем совершать преступления, заявлял адвокат - РИА Новости, 25.10.2025
01:36 25.10.2025 (обновлено: 01:37 25.10.2025)
Чичваркину* незачем совершать преступления, заявлял адвокат
Евгений Чичваркин* (признан иноагентом) является успешным предпринимателем, поэтому ему незачем совершать преступления, заявлял в суде адвокат бизнесмена по... РИА Новости, 25.10.2025
россия, москва, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юкос
Россия, Москва, Лондон, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЮКОС
© AP Photo / Tim IrelandЕвгений Чичваркин*
© AP Photo / Tim Ireland
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Евгений Чичваркин* (признан иноагентом) является успешным предпринимателем, поэтому ему незачем совершать преступления, заявлял в суде адвокат бизнесмена по делу о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Чичваркин* является известным и успешным предпринимателем, в связи с чем ему незачем заниматься преступной деятельностью", - приводятся в документах слова защиты.
Чичваркин* не знает о возбуждении на него дела, сообщил суду адвокат
В них подчеркивается, что интересы бизнесмена представляет адвокат по назначению, соглашения лично с Чичваркиным* у него нет.
Дорогомиловский суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Чичваркина* по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента. Он объявлен в международный розыск.
За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента – до 2 лет.
Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне.
В середине октября стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Чичваркин является фигурантом этого дела.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Смольянинова* оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов
17 октября, 02:58
 
