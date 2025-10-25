https://ria.ru/20251025/pozhar--2050541807.html
В Киеве вспыхнул пожар после ночных взрывов
В Киеве вспыхнул пожар после ночных взрывов
Масштабный пожар произошел в Киеве после сообщений о ночных взрывах, сообщает в субботу агентство УНИАН. РИА Новости, 25.10.2025
киев
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
