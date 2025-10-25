Рейтинг@Mail.ru
В Киеве вспыхнул пожар после ночных взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 25.10.2025 (обновлено: 11:31 25.10.2025)
В Киеве вспыхнул пожар после ночных взрывов
В Киеве вспыхнул пожар после ночных взрывов
Масштабный пожар произошел в Киеве после сообщений о ночных взрывах, сообщает в субботу агентство УНИАН. РИА Новости, 25.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПожар в Киеве, Украина
Пожар в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Пожар в Киеве, Украина
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Масштабный пожар произошел в Киеве после сообщений о ночных взрывах, сообщает в субботу агентство УНИАН.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в украинской столице.
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН, в настоящий момент "в Киеве бушует масштабный пожар".
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", ночью на левом берегу в Киеве был мощный взрыв, после которого начался пожар.
