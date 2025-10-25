Рейтинг@Mail.ru
Посольство России на Кубе предупредило туристов о шторме "Мелисса"
25.10.2025
Посольство России на Кубе предупредило туристов о шторме "Мелисса"
Посольство России на Кубе предупредило туристов о шторме "Мелисса" - РИА Новости, 25.10.2025
Посольство России на Кубе предупредило туристов о шторме "Мелисса"
Посольство России на Кубе предупредило российских туристов о формирующемся в Карибском море тропическом шторме "Мелисса", который может усилиться до урагана и... РИА Новости, 25.10.2025
куба, карибское море, россия, мигель диас-канель
Куба, Карибское море, Россия, Мигель Диас-Канель
Посольство России на Кубе предупредило туристов о шторме "Мелисса"

Посольство России на Кубе предупредило туристов о приближении шторма Мелисса

CC BY-SA 2.0 / Enrico Strocchi / Пляж на острове Кайо-Коко на Кубе
Пляж на острове Кайо-Коко на Кубе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Enrico Strocchi /
Пляж на острове Кайо-Коко на Кубе . Архивное фото
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Посольство России на Кубе предупредило российских туристов о формирующемся в Карибском море тропическом шторме "Мелисса", который может усилиться до урагана и пройти над восточными регионами острова в середине следующей недели.
"По сообщениям местного Института метеорологии, в Карибском море сформировался и набирает силу тропический шторм "Мелисса", который может перейти в категорию урагана уже в эти выходные", - говорится в сообщении дипмиссии.
Согласно прогнозу, 28 и 29 октября циклон пройдет над восточными провинциями КубыГуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас и Камагуэй. В посольстве подчеркнули, что угрозы основным туристическим центрам страны, включая курорт Варадеро, в настоящий момент нет.
"Рекомендуем российским гражданам, планирующим посещение Кубы в ближайшее время, учитывать климатический фактор при планировании поездок, а уже находящимся здесь соотечественникам - неукоснительно соблюдать рекомендации местных властей", - добавили в диппредставительстве.
Согласно представленной карте кубинского института INSMET, циклон пересечет территорию Ямайки во вторник, после чего достигнет восточной части Кубы в среду днем.
Президент Мигель Диас-Канель сообщил накануне, что Куба готовится к возможному воздействию тропического шторма "Мелисса", который может достичь острова в середине следующей недели.
Куба, Карибское море, Россия, Мигель Диас-Канель
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
