Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Небольшой дождь, туман, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, все выходные будет сохранятся не по сезону теплая погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.