Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/pogoda-2050535352.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Небольшой дождь, туман, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, все выходные будет сохранятся не по сезону теплая погода, сообщил... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T09:05:00+03:00
2025-10-25T09:05:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047942216_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_aa7bd92f296d8b589bcfed3b7934d8ba.jpg
https://ria.ru/20251010/meteorolog-2047564729.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047942216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb6dac26ca247e3fcbd3a20d5e937197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Небольшой дождь, туман, температура до +11 ожидаются в Москве в субботу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖенщина во время дождя на Красной площади в Москве
Женщина во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Женщина во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Небольшой дождь, туман, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, все выходные будет сохранятся не по сезону теплая погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные, несмотря на сложные метеоусловия, сохранится не по сезону теплая погода. В субботу утром облачно, без осадков, туман, на термометрах плюс 4 - плюс 7, днем забарабанит небольшой дождь, и потеплеет до плюс 8 - плюс 11 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 737 миллиметров ртутного столба.
Деревья в парке - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ученый пояснил, почему нельзя точно предсказать погоду дальше двух недель
10 октября, 16:44
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала