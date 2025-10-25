https://ria.ru/20251025/pogoda-2050535352.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Небольшой дождь, туман, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, все выходные будет сохранятся не по сезону теплая погода, сообщил... РИА Новости, 25.10.2025
Небольшой дождь, туман, температура до +11 ожидаются в Москве в субботу