ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Удары нанесены в Харьковской области по складам с боеприпасами, площадке для ремонта бронетехники, ангару с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что, судя по характеру детонации, в Люботине мог быть поражен объект для хранения боекомплектов, когда происходила разгрузка с железнодорожного состава.