Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 25.10.2025 (обновлено: 10:38 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/podpole-2050542551.html
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.10.2025
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
Удары нанесены в Харьковской области по складам с боеприпасами, площадке для ремонта бронетехники, ангару с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T10:37:00+03:00
2025-10-25T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_0:7:3060:1728_1920x0_80_0_0_882ab71604dd49d9953c62cb4a07da43.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_3116f1a32a821970d2c1e49eebbc7df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

ВС РФ атаковали склады с боеприпасами и ангар с техникой ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Удары нанесены в Харьковской области по складам с боеприпасами, площадке для ремонта бронетехники, ангару с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Харьковская область. Люботин - 00.42, 01.11. Сообщалось о мощных взрывах и возгораниях в районе промышленной зоны и железнодорожных путей. Цель удара: склады с боеприпасами и площадка ремонта бронетехники... Мерефа - 01.37. Единичный прилет, местные жители говорят о множественных прилетах. Цель: ангар, переоборудованный под размещение техники, места скопления ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, судя по характеру детонации, в Люботине мог быть поражен объект для хранения боекомплектов, когда происходила разгрузка с железнодорожного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала