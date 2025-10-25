https://ria.ru/20251025/podpole-2050542551.html
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.10.2025
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
Удары нанесены в Харьковской области по складам с боеприпасами, площадке для ремонта бронетехники, ангару с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.10.2025
харьковская область
ВС России нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
