ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища
16:10 25.10.2025 (обновлено: 17:53 25.10.2025)
ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища
Из-за удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 25.10.2025
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из-за удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
«

"В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину", — написал он.

ЖК Изумрудные холмы в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон
24 октября, 06:36

Белгородское водохранилище находится на реке Северский Донец к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.

Он предупредил, что при повторении ударов и разрушении дамбы возможно затопление берегов реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц белгородских населенных пунктов, на которых находятся дома около тысячи местных жителей.
Власти региона предложили сельчанам, которым может грозить затопление и некуда переселяться, отправиться в пункты временного размещения в Белгороде.
Гладков добавил, что более подробную информацию можно получить в чатах населенных пунктов, лично от работников администрации Шебекино, а также у главы городского округа Андрея Гриднева или по телефону 112.
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Белгороде установят дополнительные модульные укрытия
24 октября, 11:43
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
