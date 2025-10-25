ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из-за удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
«
"В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину", — написал он.
Белгородское водохранилище находится на реке Северский Донец к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.
Он предупредил, что при повторении ударов и разрушении дамбы возможно затопление берегов реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц белгородских населенных пунктов, на которых находятся дома около тысячи местных жителей.
Власти региона предложили сельчанам, которым может грозить затопление и некуда переселяться, отправиться в пункты временного размещения в Белгороде.
Гладков добавил, что более подробную информацию можно получить в чатах населенных пунктов, лично от работников администрации Шебекино, а также у главы городского округа Андрея Гриднева или по телефону 112.
