Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии

МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Утверждения США о рекордном уровне производства кокаина в Колумбии при нынешнем правительстве не соответствуют действительности и служат оправданием произвольных санкций, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций против президента Колумбии , его супруги Вероники Алькосер, сына Николаса и министра внутренних дел Армандо Бенедетти по решению президента Дональда Трампа "для защиты США и борьбы с наркотрафиком". Глава минфина США Скотт Бессент пояснил, что с приходом Петро к власти производство кокаина достигло рекордного уровня, наводнив США и отравляя американцев. По его словам, колумбийский лидер позволил наркокартелям процветать и отказался пресекать их деятельность. Петро в свою очередь назвал эти меры правительства США "произволом, характерным для режима угнетения".

"Заявления минфина США - ложь... При моём правительстве производство кокаина не выросло, а наоборот: мы изъяли больше кокаина, чем когда-либо прежде в истории", - написал Петро в своём блоге в соцсети X

По словам главы государства, рост площадей под кокаиновые плантации пришёлся на предыдущую администрацию, когда при президенте Иване Дуке они достигли 230 тысяч гектаров.

"При моём правительстве, после ежегодных темпов роста в 42%, удалось сократить эти показатели до 13% в 2022 году, до 9% в 2023 году и до 3% в 2024 году", - уточнил он.