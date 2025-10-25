https://ria.ru/20251025/petro-2050517469.html
Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии
Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии - РИА Новости, 25.10.2025
Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии
Утверждения США о рекордном уровне производства кокаина в Колумбии при нынешнем правительстве не соответствуют действительности и служат оправданием... РИА Новости, 25.10.2025
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Утверждения США о рекордном уровне производства кокаина в Колумбии при нынешнем правительстве не соответствуют действительности и служат оправданием произвольных санкций, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций против президента Колумбии
, его супруги Вероники Алькосер, сына Николаса и министра внутренних дел Армандо Бенедетти по решению президента Дональда Трампа
"для защиты США
и борьбы с наркотрафиком". Глава минфина США Скотт Бессент
пояснил, что с приходом Петро
к власти производство кокаина достигло рекордного уровня, наводнив США и отравляя американцев. По его словам, колумбийский лидер позволил наркокартелям процветать и отказался пресекать их деятельность. Петро в свою очередь назвал эти меры правительства США "произволом, характерным для режима угнетения".
"Заявления минфина США - ложь... При моём правительстве производство кокаина не выросло, а наоборот: мы изъяли больше кокаина, чем когда-либо прежде в истории", - написал Петро в своём блоге в соцсети X
.
По словам главы государства, рост площадей под кокаиновые плантации пришёлся на предыдущую администрацию, когда при президенте Иване Дуке
они достигли 230 тысяч гектаров.
"При моём правительстве, после ежегодных темпов роста в 42%, удалось сократить эти показатели до 13% в 2022 году, до 9% в 2023 году и до 3% в 2024 году", - уточнил он.
Из 260 тысяч гектаров коки, которые произрастали в Колумбии в 2024 году, как подчеркнул Петро, около 80 тысяч гектаров были заброшены более трёх лет назад, и ещё 22 тысячи замещены фермерами на легальные сельскохозяйственные культуры.