Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии - РИА Новости, 25.10.2025
03:26 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/petro-2050517469.html
Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии
Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии - РИА Новости, 25.10.2025
Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии
Утверждения США о рекордном уровне производства кокаина в Колумбии при нынешнем правительстве не соответствуют действительности и служат оправданием... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T03:26:00+03:00
2025-10-25T03:26:00+03:00
в мире
сша
колумбия
густаво петро
дональд трамп
скотт бессент
сша
колумбия
в мире, сша, колумбия, густаво петро, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Колумбия, Густаво Петро, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии

Петро: заявления США о росте производства кокаина в Колумбии являются ложью

© AP Photo / Ivan Valencia Густаво Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Утверждения США о рекордном уровне производства кокаина в Колумбии при нынешнем правительстве не соответствуют действительности и служат оправданием произвольных санкций, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций против президента Колумбии, его супруги Вероники Алькосер, сына Николаса и министра внутренних дел Армандо Бенедетти по решению президента Дональда Трампа "для защиты США и борьбы с наркотрафиком". Глава минфина США Скотт Бессент пояснил, что с приходом Петро к власти производство кокаина достигло рекордного уровня, наводнив США и отравляя американцев. По его словам, колумбийский лидер позволил наркокартелям процветать и отказался пресекать их деятельность. Петро в свою очередь назвал эти меры правительства США "произволом, характерным для режима угнетения".
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Президент Колумбии раскритиковал доклад ООН о производстве кокаина
23 сентября, 17:16
"Заявления минфина США - ложь... При моём правительстве производство кокаина не выросло, а наоборот: мы изъяли больше кокаина, чем когда-либо прежде в истории", - написал Петро в своём блоге в соцсети X.
По словам главы государства, рост площадей под кокаиновые плантации пришёлся на предыдущую администрацию, когда при президенте Иване Дуке они достигли 230 тысяч гектаров.
"При моём правительстве, после ежегодных темпов роста в 42%, удалось сократить эти показатели до 13% в 2022 году, до 9% в 2023 году и до 3% в 2024 году", - уточнил он.
Из 260 тысяч гектаров коки, которые произрастали в Колумбии в 2024 году, как подчеркнул Петро, около 80 тысяч гектаров были заброшены более трёх лет назад, и ещё 22 тысячи замещены фермерами на легальные сельскохозяйственные культуры.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Попавший под санкции США глава МВД Колумбии предложил "гринго идти домой"
Вчера, 22:47
 
