Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Малайзии начался новый раунд торговых переговоров между Китаем и США - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/peregovory-2050526810.html
СМИ: в Малайзии начался новый раунд торговых переговоров между Китаем и США
СМИ: в Малайзии начался новый раунд торговых переговоров между Китаем и США - РИА Новости, 25.10.2025
СМИ: в Малайзии начался новый раунд торговых переговоров между Китаем и США
Переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T06:39:00+03:00
2025-10-25T06:39:00+03:00
в мире
китай
куала-лумпур
сша
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_54812b5aa3cd4d23ae54ef877f3714df.jpg
https://ria.ru/20251022/ssha-2049947450.html
https://ria.ru/20251022/ssha-2049871901.html
китай
куала-лумпур
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_247:0:4254:3005_1920x0_80_0_0_7bbe5f0fce9de952890c3c7cab2496d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, куала-лумпур, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, Китай, Куала-Лумпур, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
СМИ: в Малайзии начался новый раунд торговых переговоров между Китаем и США

ЦТК: в Малайзии начался новый раунд торговых переговоров между Китаем и США

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре, передает Центральное телевидение Китая.
"Утром 25 октября по местному времени в Куала-Лумпуре (Малайзия) начались торгово-экономическое консультации между делегациями Китая и США", - говорится в сообщении.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США не исключают введения ограничений на экспорт ПО в Китай
22 октября, 22:54
Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АТЭС).
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В США заявили о намерении пересмотреть торговые отношения с Китаем
22 октября, 15:44
 
В миреКитайКуала-ЛумпурСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала