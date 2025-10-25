Раскрыто, сколько россиян формирует пенсионные накопления в УК и НПФ

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах по состоянию на 1 июля этого года формируют свыше 72,1 миллиона человек в России, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.