Раскрыто, сколько россиян формирует пенсионные накопления в УК и НПФ
02:08 25.10.2025
Раскрыто, сколько россиян формирует пенсионные накопления в УК и НПФ
Раскрыто, сколько россиян формирует пенсионные накопления в УК и НПФ - РИА Новости, 25.10.2025
Раскрыто, сколько россиян формирует пенсионные накопления в УК и НПФ
Раскрыто, сколько россиян формирует пенсионные накопления в УК и НПФ

Пенсионные накопления в УК и НПФ формируют более 72,1 млн россиян

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах по состоянию на 1 июля этого года формируют свыше 72,1 миллиона человек в России, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно этми данным, пенсионные накопления в ВЭБ.РФ по состоянию на 1 июля формировали 36 278 879 человек. Размер всех средств достиг более 844,1 миллиарда рублей. Накопления в частных управляющих компаниях держат 184 279 россиян, а их общая сумма составляет более 12,9 миллиарда рублей.
Еще 35 709 158 человек в России по состоянию на 1 июля доверили негосударственным пенсионным фондам почти 2,2 триллиона рублей своих пенсионных накоплений. Всего же такие накопления делают 72 172 316 россиян.
Информационные стенды в ПФР - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Россиян предупредили о возможности формировать пенсию уже в 14 лет
21 октября, 02:47
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
