Раскрыто, сколько россиян формирует пенсионные накопления в УК и НПФ

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах по состоянию на 1 июля этого года формируют свыше 72,1 миллиона человек в России, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно этми данным, пенсионные накопления в ВЭБ.РФ
по состоянию на 1 июля формировали 36 278 879 человек. Размер всех средств достиг более 844,1 миллиарда рублей. Накопления в частных управляющих компаниях держат 184 279 россиян, а их общая сумма составляет более 12,9 миллиарда рублей.
Еще 35 709 158 человек в России по состоянию на 1 июля доверили негосударственным пенсионным фондам почти 2,2 триллиона рублей своих пенсионных накоплений. Всего же такие накопления делают 72 172 316 россиян.