https://ria.ru/20251025/orban-2050606775.html
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 25.10.2025
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил заявления представителей ЕС о мнимой российской угрозе. Об этом он рассказал в интервью на радио Kossuth. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T19:02:00+03:00
2025-10-25T19:02:00+03:00
2025-10-25T21:58:00+03:00
в мире
россия
венгрия
париж
виктор орбан
нато
евросоюз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_182:0:2844:1497_1920x0_80_0_0_dfbe28ad7a45e64e14a29074c0138070.jpg
https://ria.ru/20251024/orban-2050274123.html
https://ria.ru/20251024/rossija-2050270692.html
россия
венгрия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc3cf721a1cf8c2c5b0412679be36c32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, париж, виктор орбан, нато, евросоюз, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Венгрия, Париж, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российскую угрозу цирком