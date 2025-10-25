Рейтинг@Mail.ru
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 25.10.2025 (обновлено: 21:58 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/orban-2050606775.html
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 25.10.2025
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил заявления представителей ЕС о мнимой российской угрозе. Об этом он рассказал в интервью на радио Kossuth. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T19:02:00+03:00
2025-10-25T21:58:00+03:00
в мире
россия
венгрия
париж
виктор орбан
нато
евросоюз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_182:0:2844:1497_1920x0_80_0_0_dfbe28ad7a45e64e14a29074c0138070.jpg
https://ria.ru/20251024/orban-2050274123.html
https://ria.ru/20251024/rossija-2050270692.html
россия
венгрия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc3cf721a1cf8c2c5b0412679be36c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, париж, виктор орбан, нато, евросоюз, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Венгрия, Париж, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российскую угрозу цирком

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил заявления представителей ЕС о мнимой российской угрозе. Об этом он рассказал в интервью на радио Kossuth.
"Они (лидеры ЕС. — Прим. ред.) так запугали собственных граждан сказками о том, что русские вот-вот придут в Париж или Берлин, что очень трудно прекратить этот психоз, эту воинственную риторику и вернуться в нормальное состояние", — заявил Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Орбан прокомментировал запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов
24 октября, 09:28
Венгерский лидер считает, что европейские страны сами толкали Украину к эскалации конфликта, а теперь подрывают стремления политиков, в том числе американского лидера Дональда Трампа, к мирному урегулированию.
Орбан подчеркнул, что "этот цирк пора заканчивать и начинать стремиться к миру".
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Орбан оценил возможность встречи Путина и Трампа после отмены саммита
24 октября, 09:10
 
В миреРоссияВенгрияПарижВиктор ОрбанНАТОЕвросоюзДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала