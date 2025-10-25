https://ria.ru/20251025/opasnost-2050589421.html
В Псковской области объявили опасность атаки БПЛА
В Псковской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.10.2025
В Псковской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Псковской области, возможны ограничения работы связи, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T16:26:00+03:00
2025-10-25T16:26:00+03:00
2025-10-25T16:26:00+03:00
безопасность
псковская область
михаил ведерников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
https://ria.ru/20251025/bespilotniki-2050531037.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, псковская область, михаил ведерников
Безопасность, Псковская область, Михаил Ведерников
В Псковской области объявили опасность атаки БПЛА
В Псковской области объявили опасность атаки БПЛА, возможны ограничения связи