В Коми объявили беспилотную опасность
В Коми объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 25.10.2025
В Коми объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Республике Коми, в городе Ухта и 200-километровой зоне вокруг него введен режим "Ковер", сообщили региональные власти. РИА Новости, 25.10.2025
