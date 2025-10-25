https://ria.ru/20251025/opasnost-2050529678.html
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 25.10.2025
