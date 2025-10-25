https://ria.ru/20251025/opasnost-2050525083.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 25.10.2025
