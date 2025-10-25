https://ria.ru/20251025/opasnost-2050515101.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 25.10.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 25.10.2025
