Белоруссия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности - РИА Новости, 25.10.2025
10:44 25.10.2025
Белоруссия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белоруссия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности, сообщила пресс-служба МВД республики.
По ее информации, подписание состоялось в Ханое в рамках конференции высокого уровня Организации Объединенных Наций.
"Делегация МВД Беларуси во главе с министром Иваном Кубраковым находится с официальным визитом во Вьетнаме. Сегодня в Ханое состоялась конференция высокого уровня Организации Объединенных Наций. В соответствии с полномочиями, предоставленными указом главы государства, Иван Кубраков принял участие в подписании Конвенции ООН против киберпреступности", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале МВД.
Отмечается, что документ подписали более 100 стран. Он призван укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий. В частности, предоставляет доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях, судебных процессах и так далее. Правительства получают более мощные инструменты для защиты детей и оказания помощи жертвам киберпреступлений.
Как отметили в пресс-службе, также глава белорусского милицейского ведомства провел ряд переговоров с коллегами из других стран по вопросам практического взаимодействия между правоохранительными ведомствами.
Гуцан подписал конвенцию ООН против киберпреступности
