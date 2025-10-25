Белоруссия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

Отмечается, что документ подписали более 100 стран. Он призван укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий. В частности, предоставляет доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях, судебных процессах и так далее. Правительства получают более мощные инструменты для защиты детей и оказания помощи жертвам киберпреступлений.