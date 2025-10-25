Охрана Япончика заметила возможную слежку за ним

"В начале июля 2009 года сотрудниками охраны было замечено, что за автомашиной сопровождения следовал автомобиль… Этот автомобиль охранники фиксировали дважды, а затем в один из дней данный автомобиль,… в котором находилось два человека, был замечен у автобазы, где у (Иванькова - ред.) находился офис… О возможной слежке было доложено", - говорится в показаниях свидетеля, являвшегося начальником личной охраны криминального авторитета до июля 2009 года.