Под Первоуральском опытный охотник пропал в лесу - РИА Новости, 25.10.2025
12:38 25.10.2025
Под Первоуральском опытный охотник пропал в лесу
Под Первоуральском опытный охотник пропал в лесу
2025-10-25T12:38:00+03:00
2025-10-25T12:38:00+03:00
валерий горелых
алексей григорьев
происшествия
валерий горелых, алексей григорьев, происшествия
Валерий Горелых, Алексей Григорьев, Происшествия
Под Первоуральском опытный охотник пропал в лесу

Под Первоуральском опытный охотник с двумя собаками пропал в лесу

Сотрудники полиции . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Более 50 сотрудников полиции и волонтеров ищут пропавшего в лесу под Первоуральском охотника с двумя гончими собаками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудники свердловской полиции совместно с волонтерами проводят комплекс широкомасштабных поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения не вернувшихся из тайги под Первоуральском местного жителя Алексея Григорьева, 1961 года рождения, и двух его гончих собак Айку и Шельму", – сказал Горелых.
По его сведениям, в органы внутренних дел с просьбой о помощи в розыске мужчины обратилась его супруга вечером в пятницу. Она уточнила, что муж направился в лес на охоту еще в четверг и до настоящего времени не вернулся вместе с собаками. При этом сотовый телефон недоступен.
По словам Горелых, в розыске задействовано более 50 представителей МВД и волонтеров, а также спецтехика – квадроциклы, беспилотники, громкоговорители. "Настораживает то, что не вернувшийся в семью гражданин является опытным охотником. Он в тех местах бывал ранее неоднократно. Вероятно, в спешке он забыл дома лекарственные препараты, которые систематически принимает. Поэтому не исключена версия произошедших проблем со здоровьем", – отметил собеседник агентства.
По словам представителя полиции, на охоту вместе с Григорьевым выезжали еще двое мужчин, но потом уехали, сейчас их опрашивают сотрудники угрозыска.
"Гончие имеют спутниковые системы навигации, но они подключены к телефону пропавшего. Сыщики уже обнаружили УАЗик, на котором Григорьев с компанией прибыл в лес отдохнуть и, возможно, поохотиться на зайцев. Соответствующей путевки у них не имелось. Поиск продолжается", – заключил Горелых.
Валерий ГорелыхАлексей ГригорьевПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала