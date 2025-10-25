Под Первоуральском опытный охотник пропал в лесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Более 50 сотрудников полиции и волонтеров ищут пропавшего в лесу под Первоуральском охотника с двумя гончими собаками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Сотрудники свердловской полиции совместно с волонтерами проводят комплекс широкомасштабных поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения не вернувшихся из тайги под Первоуральском местного жителя Алексея Григорьева , 1961 года рождения, и двух его гончих собак Айку и Шельму", – сказал Горелых

По его сведениям, в органы внутренних дел с просьбой о помощи в розыске мужчины обратилась его супруга вечером в пятницу. Она уточнила, что муж направился в лес на охоту еще в четверг и до настоящего времени не вернулся вместе с собаками. При этом сотовый телефон недоступен.

По словам Горелых, в розыске задействовано более 50 представителей МВД и волонтеров, а также спецтехика – квадроциклы, беспилотники, громкоговорители. "Настораживает то, что не вернувшийся в семью гражданин является опытным охотником. Он в тех местах бывал ранее неоднократно. Вероятно, в спешке он забыл дома лекарственные препараты, которые систематически принимает. Поэтому не исключена версия произошедших проблем со здоровьем", – отметил собеседник агентства.

По словам представителя полиции, на охоту вместе с Григорьевым выезжали еще двое мужчин, но потом уехали, сейчас их опрашивают сотрудники угрозыска.