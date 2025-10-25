Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на донецком направлении... Одна вооруженная атака - на волновахском направлении... Три вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в публикации Telegram-канала управления.

Как сообщает управление, всего было выпущено семь боеприпасов. Сведений о ранении мирных жителей не поступало.