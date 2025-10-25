МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне боевых действий полным ходом идет осенняя кампания. Российская армия старается закрепить успех, достигнутый летом, и продолжает наступление даже в условиях распутицы и дождей. Политическое руководство Украины пытается убедить свой народ в том, что Москва проигрывает, но картина на земле говорит об обратном. Как разворачиваются события — в материале РИА Новости.

Покровск и Мирноград

На днях Владимир Зеленский и его европейские союзники выступили с совместным заявлением: боевые действия должны завершиться по текущей линии фронта, после чего начнутся мирные переговоры. Видимо, глава режима отчаянно хочет передышки, чтобы провести ротацию обескровленных подразделений, подвезти боекомплект и залатать бреши в обороне. За какие направления Киев переживает больше всего?

Во-первых, Покровско-Мирноградская (Красноармейско-Димитровская) агломерация. Сегодня Покровск фактически отрезан от снабжения. Трасса Е-50 на Павлоград находится под плотным огневым контролем российской армии. Бои идут в западных, северо-западных и центральных районах города. Оборона противника носит очаговый характер.

То же можно сказать и о соседнем Мирнограде (Димитрове), который наши войска уже обошли с востока, юго-востока и юга. На север вэсэушникам не уйти, поскольку "Центр" продолжает удерживать Добропольский выступ.

Покровск и Мирноград очень важны для Киева. После освобождения этих городов российская армия выйдет на западные границы Днепропетровской области. Что еще существеннее, наши войска смогут нарушить логистику противника и серьезно ограничить ему переброску подкреплений. Прогресс на этом направлении очевиден: за минувшую неделю взяли села Проминь и Балаган на юго-восточных окраинах Мирнограда. Битва за Покровскую агломерацию вступает в финальную стадию.

Ключевая высота

Еще одно критичное для ВСУ направление — Константиновка. Это южный бастион главного укрепрайона киевского режима в Донбассе, развернутого с юга на север по линии Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. После ликвидации крупного котла под Клебан-Быкским водохранилищем южный фланг Константиновки оголился.

Подразделения группировки "Юг", по данным Минобороны, уже ведут бои на юго-восточных окраинах города. Штурмовики взяли Плещеевку и продвинулись в ближнем пригороде — Иванополье. Одновременно Константиновку охватывают с запада со стороны Яблоновки, а с востока — от Часова Яра.

Главное тактическое преимущество российской армии тут — контроль над селом Клебан-Бык. Оно находится на возвышенности, что позволяет держать под прицелом большую часть Константиновки. Подразделения БПЛА и артиллерии способны обеспечивать продвижение штурмовых групп, не опасаясь попасть под "ответку".

© AP Photo / Oleg Petrasiuk Константиновка © AP Photo / Oleg Petrasiuk Константиновка

Подразделения группировки "Юг" обошли Клебан-Быкское водохранилище с севера и усиливают давление на город. Единственная относительно безопасная трасса, которая осталась у вэсэушного гарнизона, — на север, к Дружковке.

Третий котел, в который вот-вот попадут ВСУ, — в районе Северска. Это направление долго оставалось статичным. Однако в сентябре — октябре подразделения "Запада" полностью очистили от противника Серебрянское лесничество. После этого северный фланг Северска оказался под угрозой. В конце недели Минобороны сообщило об освобождении Дроновки северо-западнее города. Ранее группировка "Юг" выбила противника из Звановки и Переездного — это южнее. То есть Северск в полуокружении. Украинский гарнизон пока снабжается по единственной артерии — трассе Т-0513 на Закотное.

Зайти на Славянск

Четвертая точка напряженности — Купянск в Харьковской области. Части и соединения "Запада" заблокировали крупную группировку противника с севера и запада. С востока вэсэушники прижаты к реке Оскол. У них остались только две дороги в тыл: юго-западная Р-07 на Харьков и южная Р-79 — на Осиновку и Пристен.

Как ранее сообщало Минобороны, более половины зданий города контролируют российские войска. Продвигаться вперед непросто: здесь воюет опытный и идеологически мотивированный противник — националисты из отряда "Фрайкор" и спецназ ГУР. Однако их силы тают. Из семи сотен около половины уже уничтожены.

Добиться успеха подразделениям "Запада" помогла смелая тактика. Штурмовики проникли в Купянск по трубе магистрального газопровода. Это уже третий вариант операции "Поток". Первыми так поступили военнослужащие "Центра" под Авдеевкой, вторыми — "Севера" под Суджей. И на этот раз противника тоже застали врасплох.

По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну. Возможности этой тактики на Украине очень широки, поскольку вся территория опутана сетью газовых магистралей.

И наконец, пятый крупный населенник, за который в настоящий момент идут жестокие бои, — Красный Лиман. В конце сентября Минобороны проинформировало об освобождении Кировска (Заречного). Это всего в восьми километрах от Красного Лимана. Одновременно на город давят с севера — от ранее освобожденных сел Дерилово и Шандриголово.

Контроль над Красным Лиманом позволит выйти на Славянск с севера. Между этими городами — густая лесополоса, по которой можно передвигаться, не опасаясь дронов. Штурм Славянско-Краматорской агломерации станет кульминацией битвы за Донбасс. Там сосредоточены штабные и тыловые структуры ВСУ.