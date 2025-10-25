Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Третий за десять дней человек скончался во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, причина смерти не раскрывается, сообщает газета New York Post со ссылкой на местные власти.

"Третий человек менее чем за две недели (за десять дней. — Прим. ред.) умер во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея . Эта леденящая душу череда смертей, омрачила образ самого волшебного места на Земле . <...> Официальные лица не раскрыли причину или точное время смерти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина скончался в отеле Disney’s Contemporary Resort. Газета со ссылкой на кадры очевидцев из соцсетей пишет, что во дворе отеля были замечены полицейская лента, полиция и спасатели, а гостей отеля просили не смотреть из окон и с балконов.