Рейтинг@Mail.ru
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 25.10.2025 (обновлено: 15:41 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/nyp-2050577124.html
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде - РИА Новости, 25.10.2025
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде
Третий за десять дней человек скончался во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, причина смерти не раскрывается, сообщает газета... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T14:18:00+03:00
2025-10-25T15:41:00+03:00
в мире
флорида
уолт дисней
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/07/1553180746_0:307:1920:1387_1920x0_80_0_0_997501b43487ce838edaec61dea09baa.jpg
https://ria.ru/20250211/disney-1998739288.html
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/07/1553180746_0:7:1920:1447_1920x0_80_0_0_834efc51101f76bb3ba10a0e48f95d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, уолт дисней
В мире, Флорида, Уолт Дисней
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде

NYP: третий за 10 дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде

© Pixabay / skeeze Всемирный центр отдыха Уолта Диснея
Всемирный центр отдыха Уолта Диснея - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Pixabay / skeeze
Всемирный центр отдыха Уолта Диснея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Третий за десять дней человек скончался во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, причина смерти не раскрывается, сообщает газета New York Post со ссылкой на местные власти.
"Третий человек менее чем за две недели (за десять дней. — Прим. ред.) умер во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея. Эта леденящая душу череда смертей, омрачила образ самого волшебного места на Земле. <...> Официальные лица не раскрыли причину или точное время смерти", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина скончался в отеле Disney’s Contemporary Resort. Газета со ссылкой на кадры очевидцев из соцсетей пишет, что во дворе отеля были замечены полицейская лента, полиция и спасатели, а гостей отеля просили не смотреть из окон и с балконов.
По данным издания, на прошлой неделе в этом же центре отдыха женщина покончила с собой на глазах у испуганных гостей парка, а во вторник у 60-летнего мужчины возникли проблемы со здоровьем, позднее он скончался в больнице.
Логотип Walt Disney Company - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Disney пересматривает политику разнообразия, сообщили СМИ
11 февраля, 23:56
 
В миреФлоридаУолт Дисней
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала