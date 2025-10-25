https://ria.ru/20251025/nyp-2050577124.html
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде - РИА Новости, 25.10.2025
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде
Третий за десять дней человек скончался во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, причина смерти не раскрывается, сообщает газета... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T14:18:00+03:00
2025-10-25T14:18:00+03:00
2025-10-25T15:41:00+03:00
в мире
флорида
уолт дисней
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/07/1553180746_0:307:1920:1387_1920x0_80_0_0_997501b43487ce838edaec61dea09baa.jpg
https://ria.ru/20250211/disney-1998739288.html
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/07/1553180746_0:7:1920:1447_1920x0_80_0_0_834efc51101f76bb3ba10a0e48f95d61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, уолт дисней
В мире, Флорида, Уолт Дисней
Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде
NYP: третий за 10 дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Третий за десять дней человек скончался во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, причина смерти не раскрывается, сообщает газета New York Post со ссылкой на местные власти.
"Третий человек менее чем за две недели (за десять дней. — Прим. ред.) умер во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея
. Эта леденящая душу череда смертей, омрачила образ самого волшебного места на Земле
. <...> Официальные лица не раскрыли причину или точное время смерти", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина скончался в отеле Disney’s Contemporary Resort. Газета со ссылкой на кадры очевидцев из соцсетей пишет, что во дворе отеля были замечены полицейская лента, полиция и спасатели, а гостей отеля просили не смотреть из окон и с балконов.
По данным издания, на прошлой неделе в этом же центре отдыха женщина покончила с собой на глазах у испуганных гостей парка, а во вторник у 60-летнего мужчины возникли проблемы со здоровьем, позднее он скончался в больнице.