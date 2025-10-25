Титов рассказал о значении использования нацвалют в расчетах с Китаем

ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт - РИА Новости. Использование Россией и Китаем национальных валют при расчетах в торговле стало важным инструментом для борьбы с давлением государств Запада, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Очень важным инструментом борьбы c давлением Запада стало то, что 95% расчетов в торговле между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Это снизило зависимость от доллара США, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний", - сказал Титов, выступая в Шэньяне на III Российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества.

По словам сопредседателя комитета, это создает надежную основу для дальнейшего укрепления партнерства между РФ и КНР, особенно в условиях общемировой нестабильности.

Говоря о перспективах дальнейшего развития российско-китайской торговли, Титов уточнил, что пока сдерживающим фактором остается логистика.

"Везти товары еще пока долго и достаточно дорого, но и здесь есть прогресс: заработали новые маршруты", - заключил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, товарооборот КНР и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,8 миллиарда долларов, при этом товарооборот между странами по итогам первых девяти месяцев этого года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 163,6 миллиарда долларов.