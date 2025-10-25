https://ria.ru/20251025/nalet-2050584285.html
В Нижегородской области арестовали двух мужчин, напавших на местного жителя
Двое налетчиков, стрелявших в мужчину из травматического оружия, заключены под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Двое налетчиков, стрелявших в мужчину из травматического оружия, заключены под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД Медиа
".
"В Нижегородской области
в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России
"Богородский" установлены и задержаны подозреваемые в совершении нападения на местного жителя – не судимые мужчины 1982 и 1986 года рождения... По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне в полицию обратилась супруга пострадавшего и сообщила, что ее муж получил травмы, когда утром выгуливал собаку в районе озера. Оперативники выяснили, что потерпевший – ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой, незаконный оборот оружия и похищение человека.
"Предварительно установлено, что мотивом нападения могла стать возникшая раньше между ним и злоумышленниками конфликтная ситуация. По версии полиции, сообщники выследили жертву и поджидали в парке. Когда он приблизился к ним, они сначала распылили ему в лицо содержимое перцового баллончика, а затем произвели множественные выстрелы из травматического оружия по голове и туловищу", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что раненый мужчина смог дойти до своего дома, где очевидцы вызвали скорую помощь, которая его госпитализировала. Врачи заключили, что его здоровью был применен тяжкий вред.
Расследование продолжается.