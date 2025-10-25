Рейтинг@Mail.ru
23:55 25.10.2025
Москвичей предупредили о непогоде в ночь на воскресенье
москва
общество
погода
москва
москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
Москвичей предупредили о непогоде в ночь на воскресенье

Москвичам посоветовали быть внимательными из-за непогоды в ночь на воскресенье

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичам порекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 10.00 26 октября в столице местами ожидаются сильный дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
