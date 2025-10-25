Москвичей предупредили о непогоде в ночь на воскресенье

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 10.00 26 октября в столице местами ожидаются сильный дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.