Москвичей предупредили о непогоде в ночь на воскресенье
Москвичей предупредили о непогоде в ночь на воскресенье - РИА Новости, 25.10.2025
Москвичей предупредили о непогоде в ночь на воскресенье
Москвичам порекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T23:55:00+03:00
2025-10-25T23:55:00+03:00
2025-10-25T23:55:00+03:00
москва
общество
погода
москва
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичам порекомендовали быть внимательными на улице из-за непогоды в ночь на воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 10.00 26 октября в столице местами ожидаются сильный дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.