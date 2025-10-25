Рейтинг@Mail.ru
Волк сообщила, кого привлекут к ответственности за беспорядки в ЖК в Москве
17:55 25.10.2025 (обновлено: 23:40 25.10.2025)
Волк сообщила, кого привлекут к ответственности за беспорядки в ЖК в Москве
Иностранцев, причастных к нарушению общественного порядка в ЖК "Прокшино", привлекут к ответственности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 25.10.2025
происшествия
россия
москва
коммунарка (москва)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, россия, москва, коммунарка (москва), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Коммунарка (Москва), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Волк сообщила, кого привлекут к ответственности за беспорядки в ЖК в Москве

Причастных к массовой драке в Москве выдворят из России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Иностранцев, причастных к нарушению общественного порядка в ЖК "Прокшино", привлекут к ответственности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Столичный главк МВД России в субботу отметил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве. Позже Волк добавила, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганский действий на юго-западе Москвы, в полицию доставили около 40 человек.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СК начал проверку после драки в аэропорту Пулково
24 октября, 14:56
"В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК "Прокшино" МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации", - написала представитель министерства в своем Telegram-канале.
Волк уточнила, что иностранцев, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы России с последующим запретом на въезд.
"Реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России", - заключила официальный представитель.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Главу района в Чувашии будут судить за драку
21 октября, 17:34
 
