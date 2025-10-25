Волк сообщила, кого привлекут к ответственности за беспорядки в ЖК в Москве

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Иностранцев, причастных к нарушению общественного порядка в ЖК "Прокшино", привлекут к ответственности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Столичный главк МВД России в субботу отметил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве. Позже Волк добавила, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганский действий на юго-западе Москвы, в полицию доставили около 40 человек.
СК начал проверку после драки в аэропорту Пулково
24 октября, 14:56
"В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК "Прокшино" МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации", - написала представитель министерства в своем Telegram-канале.
Волк уточнила, что иностранцев, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы России с последующим запретом на въезд.
"Реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России", - заключила официальный представитель.
Главу района в Чувашии будут судить за драку
21 октября, 17:34