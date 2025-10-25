Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подмене демократических процессов

По словам политика, когда государство расширяет контроль над прессой, адвокатурой или избирательным процессом, возникает опасное впечатление, что власть отождествляет общественные интересы со своими собственными политическими целями. "Когда вы подаёте в суд на односельчанку, угрожаете гражданам и требуете 100 тысяч леев (5,88 тысячи долларов – ред.) с журналиста за критические мнения это не та демократия, которую вы обещали… Во имя достоинства и свободы народа призываю вас не к противостоянию, а к восстановлению конституционного баланса и верховенства закона, а не личности", - отметил он.