Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подмене демократических процессов

КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду ставит себя выше закона и подменяет демократические процессы, отождествляя общественные интересы со своими собственными политическими целями, заявил бывший премьер республики Владимир Филат в своем обращении к главе молдавского государства.
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия ПДС предложит президенту Молдавии Майе Санду выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.
"Общество наблюдает за изменениями законов Конституционного суда, продлением полномочий, созданием Центра по борьбе с дезинформацией и заполнением институтов сторонниками ПДС. Всё это сводится к единому центру власти: Майя Санду… Республика Молдова не монархия, и Конституция, а не личная воля, определяет политические роли. Вы (Майя Санду - ред.) не закон и не стоите выше него. Совершенная диктатура часто носит маску демократии. После того как вы составили список ПДС и поддержали партийную кампанию, вы продолжаете игнорировать парламент, подменяя демократические процессы. Односторонним назначением премьер-министра вы нанесли оскорбление суверенитету народа, выразившего свою волю на выборах", - говорится в обращении Филата, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам политика, когда государство расширяет контроль над прессой, адвокатурой или избирательным процессом, возникает опасное впечатление, что власть отождествляет общественные интересы со своими собственными политическими целями. "Когда вы подаёте в суд на односельчанку, угрожаете гражданам и требуете 100 тысяч леев (5,88 тысячи долларов – ред.) с журналиста за критические мнения это не та демократия, которую вы обещали… Во имя достоинства и свободы народа призываю вас не к противостоянию, а к восстановлению конституционного баланса и верховенства закона, а не личности", - отметил он.
Филат подчеркнул, что свобода выражения мнений - это позвоночник демократии. "Это не привилегия прессы или оппозиции, а конституционное право каждого гражданина. Ограничение свободы СМИ под предлогом "борьбы с дезинформацией" является грубым нарушением статьи 10 Европейской конвенции. В демократическом обществе именно власть должна терпеть дискомфорт критики, а не гражданин. Когда люди боятся говорить, демократия умирает, даже если институты формально продолжают существовать", - пояснил он.
Санду на этой неделе провела консультации с парламентскими фракциями по выбору претендента на должность главы правительства. В четверг она встретилась с партиями "Демократия дома", "Нашей партией", блоком "Альтернатива", а также Соцпартией. Партия социалистов после участия в консультациях с президентом заявила, что отказывается поддержать правительство Александра Мунтяну. А партия коммунистов Молдавии заявила, что не примет участия в консультациях, поскольку президент проявила неуважение к конституции, когда назвала кандидатуру Мунтяну в премьер-министры до официального утверждения нового состава парламента и задолго до формирования парламентских фракций, с которыми президент обязана консультироваться. Санду 24 октября провела встречу с правящей партией "Действие и солидарность", на которой политформирование предложило кандидатуру Мунтяну. В этот же день президент республики подписала указ о выдвижении Мунтяну в качестве кандидата на пост премьера.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.