Молдавские власти взяли курс на возрождение нацизма, заявил активист

КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Молдавские власти взяли курс на возрождение нацизма, на возведение в герои захватчиков, карателей и палачей, а братские могилы погибших советских солдат пребывают в забвении и неоднократно подвергались осквернению, сообщил в пятницу глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.

Ранее Петрович сообщал, что на этой неделе в Молдавии было открыто три кладбища румынским пособникам нацистов. Он отмечал, что для церемонии открытия в селе Гиличены минобороны страны выделило почетный караул и военный оркестр, подобное мероприятие в селе Тэлэешты прошло с воинскими почестями от министерства обороны, включая троекратный оружейный салют. Также поисковик заявлял об открытии кладбища румынским союзникам Гитлера в селе Заим, которое, по его словам, было проведено без воинских почестей, но не обошлось без вовлечения детей в пропаганду нацизма.

"Братские могилы погибших в районе села Руска, в селе Онешты Хынчештского района и других населенных пунктах пребывают в забвении, разрушаются, неоднократно подвергались осквернению. Нынешние молдавские власти взяли курс на возрождение нацизма, на возведение в герои захватчиков, карателей и палачей", - написал в своем Telegram-канале Петрович.

Поисковик подчеркнул, что право на память и на могилу имеют все без исключения. "Однако память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины сегодня старательно вымарывают, а память тех, кто пришел жечь, насиловать и убивать активно обеляют и героизируют", - отметил он.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.