Молдавские власти взяли курс на возрождение нацизма, заявил активист - РИА Новости, 25.10.2025
15:56 25.10.2025
Молдавские власти взяли курс на возрождение нацизма, заявил активист
в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Молдавские власти взяли курс на возрождение нацизма, на возведение в герои захватчиков, карателей и палачей, а братские могилы погибших советских солдат пребывают в забвении и неоднократно подвергались осквернению, сообщил в пятницу глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Ранее Петрович сообщал, что на этой неделе в Молдавии было открыто три кладбища румынским пособникам нацистов. Он отмечал, что для церемонии открытия в селе Гиличены минобороны страны выделило почетный караул и военный оркестр, подобное мероприятие в селе Тэлэешты прошло с воинскими почестями от министерства обороны, включая троекратный оружейный салют. Также поисковик заявлял об открытии кладбища румынским союзникам Гитлера в селе Заим, которое, по его словам, было проведено без воинских почестей, но не обошлось без вовлечения детей в пропаганду нацизма.
Открытие кладбища румынских пособников Гитлера в селе Заим в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера
23 октября, 02:57
"Братские могилы погибших в районе села Руска, в селе Онешты Хынчештского района и других населенных пунктах пребывают в забвении, разрушаются, неоднократно подвергались осквернению. Нынешние молдавские власти взяли курс на возрождение нацизма, на возведение в герои захватчиков, карателей и палачей", - написал в своем Telegram-канале Петрович.
Поисковик подчеркнул, что право на память и на могилу имеют все без исключения. "Однако память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины сегодня старательно вымарывают, а память тех, кто пришел жечь, насиловать и убивать активно обеляют и героизируют", - отметил он.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Представители пяти партий Молдавии объявили о переходе в оппозицию
22 октября, 13:13
 
