Друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски заявил, что девушка мертва
21:03 25.10.2025
21:03 25.10.2025
Друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски заявил, что девушка мертва
Близкий друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски Веры Кравцовой заявил белорусскому телеканалу ОНТ, что девушка мертва. РИА Новости, 25.10.2025
в мире
мьянма
белоруссия
Друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски заявил, что девушка мертва

Военные Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади
© AP Photo
Военные Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади. Архивное фото
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Близкий друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски Веры Кравцовой заявил белорусскому телеканалу ОНТ, что девушка мертва.
"Она 100 процентов мертва. Есть доказательства. Я их не видел, видели родные, этого достаточно. Они знают, что смерть была ненасильственная. Так случилось. Ни на какие органы ее не разбирали. Сама ушла, так случилось. Не могу сказать причину", - заявил по телефону собеседник телеканала, чей голос изменен, а имя не названо.
23 октября, 11:30
Несколько задержанных в Мьянме россиян вернулись в Россию
Несколько задержанных в Мьянме россиян вернулись в Россию
23 октября, 11:30
При этом телеканал пообщался с бабушкой пропавшей девушки, которая заявила, что в интернете пишут лишь бы что о ее внучке.
Она сказала, что семья даже не знала, в какой именно город направилась белоруска работать "по контракту". "До третьего числа выходила на связь и говорила, что у нее все нормально", - рассказала женщина. В сюжете говорится, что женщина пребывает в неведении - искать внучку "мертвой или все-таки живой".
В сюжете телеканала также отмечается, что, "когда семья начала активные поиски, в сети (Интернет – ред.) быстро появилась справка, в которой указано, что Вера якобы скончалась от сердечного приступа и была кремирована". В сюжете показали фото этой справки, где дата смерти – 15 октября 2025 года. Там также написано, что девушка работала в Мьянме в деревне Пхлу. Между тем журналист телеканала усомнился в подлинности этого документа. "Только получена была похоронка почти за неделю до даты смерти, указанной … в документе ли?" - задался вопросом журналист.
Ранее в октябре в МИД Белоруссии РИА Новости сообщили, что посольством Белоруссии во Вьетнаме ведется работа по розыску белорусской гражданки, связь с которой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября. Достоверно установлено, что она вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока (Таиланд) 20 сентября.
24 октября, 10:24
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме
24 октября, 10:24
При этом в СМИ распространилась информация о том, что Кравцова могла быть похищена в Таиланде, перевезена насильно в Мьянму через сухопутную границу в район расположения мошеннических колл-центров и затем убита. Ряд интернет-ресурсов распространили информацию, что гражданка Белоруссии попала в рабство, а потом была продана для изъятия органов, а ее тело кремировали.
Однако полиция Таиланда позже опровергла сообщения иностранных СМИ о похищении белорусской гражданки и ее незаконном вывозе через Таиланд в Мьянму, предъявив иммиграционные документы и записи видеонаблюдения в аэропорту, свидетельствующие о ее добровольном выезде.
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Мьянме остаются невольничьи колл-центры с россиянами, заявили в ЕКЦС
21 октября, 17:06
 
В миреМьянмаБелоруссия
 
 
