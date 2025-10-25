Друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски заявил, что девушка мертва

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Близкий друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски Веры Кравцовой заявил белорусскому телеканалу Близкий друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски Веры Кравцовой заявил белорусскому телеканалу ОНТ , что девушка мертва.

"Она 100 процентов мертва. Есть доказательства. Я их не видел, видели родные, этого достаточно. Они знают, что смерть была ненасильственная. Так случилось. Ни на какие органы ее не разбирали. Сама ушла, так случилось. Не могу сказать причину", - заявил по телефону собеседник телеканала, чей голос изменен, а имя не названо.

При этом телеканал пообщался с бабушкой пропавшей девушки, которая заявила, что в интернете пишут лишь бы что о ее внучке.

Она сказала, что семья даже не знала, в какой именно город направилась белоруска работать "по контракту". "До третьего числа выходила на связь и говорила, что у нее все нормально", - рассказала женщина. В сюжете говорится, что женщина пребывает в неведении - искать внучку "мертвой или все-таки живой".

В сюжете телеканала также отмечается, что, "когда семья начала активные поиски, в сети (Интернет – ред.) быстро появилась справка, в которой указано, что Вера якобы скончалась от сердечного приступа и была кремирована". В сюжете показали фото этой справки, где дата смерти – 15 октября 2025 года. Там также написано, что девушка работала в Мьянме в деревне Пхлу. Между тем журналист телеканала усомнился в подлинности этого документа. "Только получена была похоронка почти за неделю до даты смерти, указанной … в документе ли?" - задался вопросом журналист.

Ранее в октябре в МИД Белоруссии РИА Новости сообщили, что посольством Белоруссии во Вьетнаме ведется работа по розыску белорусской гражданки, связь с которой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября. Достоверно установлено, что она вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока Таиланд ) 20 сентября.

При этом в СМИ распространилась информация о том, что Кравцова могла быть похищена в Таиланде, перевезена насильно в Мьянму через сухопутную границу в район расположения мошеннических колл-центров и затем убита. Ряд интернет-ресурсов распространили информацию, что гражданка Белоруссии попала в рабство, а потом была продана для изъятия органов, а ее тело кремировали.