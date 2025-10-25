Рейтинг@Mail.ru
В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца
12:05 25.10.2025 (обновлено: 16:00 25.10.2025)
В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца
В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца
Около четырех тысяч человек приняли участие в демонстрации в немецком городе Билефельд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия после высказываний канцлера
В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца

В ФРГ около 4 тыс. человек вышли на митинг из-за высказываний Мерца о миграции

© Фото : соцсетиУчастники демонстрации в немецком городе Билефельд
Участники демонстрации в немецком городе Билефельд - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : соцсети
Участники демонстрации в немецком городе Билефельд
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около четырех тысяч человек приняли участие в демонстрации в немецком городе Билефельд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия после высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца о проблеме миграции, из-за которых он уже подвергся жесткой критике, сообщила газета Bild.
"Около четырех тысяч демонстрантов протестовали против позиции в отношении мигрантов канцлера Фридриха Мерца в Билефельде в пятницу вечером. "Билефельдский альянс против правых" (организация. — Прим. ред.) призвал к демонстрации под девизом "Мы и есть городской облик!" в знак протеста против недавних заявлений Мерца о городском облике и миграционной политике", — пишет издание.

Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу
27 сентября, 14:41
27 сентября, 14:41
В начале прошлой недели Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, но, по его мнению, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее на вопрос, что он имел в виду, Мерц посоветовал интересующимся обратиться с этим вопросом к своим дочерям. Тем не менее высказывание канцлера об инокультурном элементе в облике немецких городов вызвало осуждение как со стороны ряда оппозиционных политических партий и представителей общественности, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".
Как отметила газета, в первых рядах демонстрантов была замечена заместительница председателя фракции социал-демократов в бундестаге Вибке Эсдар.
По информации агентства DPA, на выходных протесты в нескольких немецких городах продолжатся.
Мерца также раскритиковал известный в Германии исламист Джо Ададе Боатенг, который опубликовал в соцсети Х видеопост. В нем он предположил, что "слишком много видимого ислама на улицах" немецких городов вряд ли понравилось бы Мерцу, после чего поставил его в один ряд с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Германии призвали остановить наплыв беженцев с Украины
24 октября, 16:53
24 октября, 16:53
 
В миреГерманияФридрих МерцBild
 
 
