В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца

«

"Около четырех тысяч демонстрантов протестовали против позиции в отношении мигрантов канцлера Фридриха Мерца в Билефельде в пятницу вечером. "Билефельдский альянс против правых" (организация. — Прим. ред.) призвал к демонстрации под девизом "Мы и есть городской облик!" в знак протеста против недавних заявлений Мерца о городском облике и миграционной политике", — пишет издание.