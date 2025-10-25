Рейтинг@Mail.ru
В базу "Миротворца" внесли данные 25 малолетних детей из России и с Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 25.10.2025 (обновлено: 20:19 25.10.2025)
В базу "Миротворца" внесли данные 25 малолетних детей из России и с Украины
В базу "Миротворца" внесли данные 25 малолетних детей из России и с Украины - РИА Новости, 25.10.2025
В базу "Миротворца" внесли данные 25 малолетних детей из России и с Украины
Персональные данные 25 детей в возрасте трех и четырех лет из России и Украины внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец",... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
россия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
В базу "Миротворца" внесли данные 25 малолетних детей из России и с Украины

В базу "Миротворца" внесли личные данные детей от 3 до 4 лет из РФ и с Украины

Киев
Киев
Киев. Архивное фото
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Персональные данные 25 детей в возрасте трех и четырех лет из России и Украины внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
Данные 13 мальчиков и 12 девочек 2022 и 2023 года рождения внесены в базу "Миротворца" с припиской: "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Храм УПЦ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Журналиста УПЦ внесли в базу сайта "Миротворец"
24 октября, 23:52
Дети и подростки уже не раз попадали в базу сайта "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, их называют "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В базу "Миротворца" за три дня внесли более 70 детей двух–трех лет
22 октября, 23:15
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
