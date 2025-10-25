В базу "Миротворца" внесли данные 25 малолетних детей из России и с Украины

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Персональные данные 25 детей в возрасте трех и четырех лет из России и Украины внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
Данные 13 мальчиков и 12 девочек 2022 и 2023 года рождения внесены в базу "Миротворца" с припиской: "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Журналиста УПЦ внесли в базу сайта "Миротворец"
24 октября, 23:52
Дети и подростки уже не раз попадали в базу сайта "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, их называют "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
В базу "Миротворца" за три дня внесли более 70 детей двух–трех лет
22 октября, 23:15