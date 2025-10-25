В базу "Миротворца" внесли данные 25 малолетних детей из России и с Украины

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Персональные данные 25 детей в возрасте трех и четырех лет из России и Украины внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

Данные 13 мальчиков и 12 девочек 2022 и 2023 года рождения внесены в базу "Миротворца" с припиской: "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательное нарушение государственной границы Украины".

Дети и подростки уже не раз попадали в базу сайта "Миротворец" с публикацией личных данных.

Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные журналистов, ополченцев из ДНР ЛНР и других граждан, их называют "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".