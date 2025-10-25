https://ria.ru/20251025/mirage-2050537714.html
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage - РИА Новости, 25.10.2025
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 25.10.2025
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
в ходе встречи "коалиции желающих" заявил, что Франция "в ближайшие дни" поставит Украине
дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
"Передача Украине устаревших и неудачных истребителей Mirage – это насмешка и удар по ВСУ
. После первой передачи этих истребителей один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Тогда пилот ВСУ чудом спасся. Что касается ракет противовоздушной обороны Aster, то они не изменят ситуацию, так как российские ракеты способны их обходить", - сказал Рогов
.
По его словам, президент Франции не самый надежный гарант безопасности для Украины.
"Совсем недавно Макрон торжественно презентовал, по его словам, самую передовую систему безопасности Лувра. Где мышь не проскочит, не то что бы воры. Недавнее ограбление музея показало ровно противоположное. Режиму Зеленского стоило бы призадуматься, какая его ждет участь при таких французских горе-гарантах безопасности", - сказал Рогов.