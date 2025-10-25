Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 25.10.2025
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по...
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage

Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИстребитель Mirage
Истребитель Mirage - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Истребитель Mirage . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи "коалиции желающих" заявил, что Франция "в ближайшие дни" поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
"Передача Украине устаревших и неудачных истребителей Mirage – это насмешка и удар по ВСУ. После первой передачи этих истребителей один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Тогда пилот ВСУ чудом спасся. Что касается ракет противовоздушной обороны Aster, то они не изменят ситуацию, так как российские ракеты способны их обходить", - сказал Рогов.
По его словам, президент Франции не самый надежный гарант безопасности для Украины.
"Совсем недавно Макрон торжественно презентовал, по его словам, самую передовую систему безопасности Лувра. Где мышь не проскочит, не то что бы воры. Недавнее ограбление музея показало ровно противоположное. Режиму Зеленского стоило бы призадуматься, какая его ждет участь при таких французских горе-гарантах безопасности", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
