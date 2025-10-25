Рейтинг@Mail.ru
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 25.10.2025
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе - РИА Новости, 25.10.2025
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе
Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T08:44:00+03:00
2025-10-25T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кир стармер
нато
европа
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, кир стармер, нато, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кир Стармер, НАТО, Европа
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе

Мема: Стармер заявлением об Украине приблизил ядерную войну

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.

"Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна "коалиция желающих". Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту", — говорится в публикации.

Мема добавил, что украинский конфликт выход из под контроля.

Накануне в заявлении Даунинг-стрит говорилось, что Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
