МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
"Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна "коалиция желающих". Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту", — говорится в публикации.
Мема добавил, что украинский конфликт выход из под контроля.
Накануне в заявлении Даунинг-стрит говорилось, что Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
