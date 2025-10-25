Рейтинг@Mail.ru
01:58 25.10.2025
Неиспользованную сумму маткапитала проиндексируют с 1 февраля
Неиспользованную сумму маткапитала проиндексируют с 1 февраля
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Молодая женщина с ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Неиспользованная часть средств материнского капитала будет проиндексирована на 6,8% с 1 февраля 2026 года, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Если вам уже выдали материнский капитал и у вас осталась некая сумма, то эта сумма индексируется. Это очень важно. Ближайшая индексация пройдет 1 февраля и составит 6,8%", - сказала Буцкая.
Она подчеркнула, что итоговый коэффициент индексации может быть скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится. Парламентарий уточнила, что проверить актуальный размер неизрасходованной части материнского капитала можно через портал "Госуслуги".
Кроме того, Буцкая напомнила, что остатки средств маткапитала в размере до 10 тысяч рублей можно получить наличными. Для этого необходимо подать соответствующее заявление, что также можно сделать на портале "Госуслуги", заключила она.
