Рейтинг@Mail.ru
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/mama-2050586920.html
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 25.10.2025
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"
Жительница Нижегородской области Наталья Тарабарина удостоена звания "Мать-героиня" за воспитание 14 детей, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T16:13:00+03:00
2025-10-25T16:13:00+03:00
нижегородская область
россия
павловский район
глеб никитин
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050586585_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_047033cba75c49882495f9fc39d7c562.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050085773.html
нижегородская область
россия
павловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050586585_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b7bfd318da903729a03b6573b84e044f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, россия, павловский район, глеб никитин, владимир путин, общество
Нижегородская область, Россия, Павловский район, Глеб Никитин, Владимир Путин, Общество
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"

Нижегородской матери присвоили звание Мать-героиня за воспитание 14 детей

© Фото : Пресс-служба губернатора Нижегородской областиЖительница Нижегородской области Наталья Тарабарина с супругом Сергеем
Жительница Нижегородской области Наталья Тарабарина с супругом Сергеем - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора Нижегородской области
Жительница Нижегородской области Наталья Тарабарина с супругом Сергеем
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Жительница Нижегородской области Наталья Тарабарина удостоена звания "Мать-героиня" за воспитание 14 детей, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Поздравляю Наталью Дмитриевну с высшей государственной наградой, присвоенной по указу президента России Владимира Путина… Она воспитывает с супругом Сергеем 14 детей - десять дочерей и четверых сыновей. Самому старшему ребенку сейчас - 29 лет, самому младшему - 3 года", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что Тарабарины собственными руками построили большой дом в Павловском районе, ведут подсобное хозяйство.
"Семья увлекается творчеством, спортом и туризмом, с удовольствием посещает театры, музеи. Кто-то из ребят выучился на педагога, кто-то выбрал профессию медика. Старшая дочь уже сама стала мамой и воспитывает четверых детей. Вот он, пример, когда дети наследуют модель счастливой семьи", - подчеркнул глава региона.
Путин на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
23 октября, 14:43
 
Нижегородская областьРоссияПавловский районГлеб НикитинВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала