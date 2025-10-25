https://ria.ru/20251025/mama-2050586920.html
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 25.10.2025
Жительница Нижегородской области получила звание "Мать-героиня"
Жительница Нижегородской области Наталья Тарабарина удостоена звания "Мать-героиня" за воспитание 14 детей, сообщил глава региона Глеб Никитин.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Жительница Нижегородской области Наталья Тарабарина удостоена звания "Мать-героиня" за воспитание 14 детей, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Поздравляю Наталью Дмитриевну с высшей государственной наградой, присвоенной по указу президента России Владимира Путина
… Она воспитывает с супругом Сергеем 14 детей - десять дочерей и четверых сыновей. Самому старшему ребенку сейчас - 29 лет, самому младшему - 3 года", - написал Никитин
в своем Telegram-канале
.
Он рассказал, что Тарабарины собственными руками построили большой дом в Павловском районе
, ведут подсобное хозяйство.
"Семья увлекается творчеством, спортом и туризмом, с удовольствием посещает театры, музеи. Кто-то из ребят выучился на педагога, кто-то выбрал профессию медика. Старшая дочь уже сама стала мамой и воспитывает четверых детей. Вот он, пример, когда дети наследуют модель счастливой семьи", - подчеркнул глава региона.