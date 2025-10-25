В Париже десять человек будут судить за кибертравлю Брижит Макрон

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. В Париже десять человек предстанут перед судом по обвинению в кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит, сообщило агентство Франс Пресс.

« "Восьмерых мужчин и двух женщин будут судить в понедельник и вторник в уголовном суде Парижа за кибертравлю Брижит Макрон на почве сексизма", — говорится в материале.

Судебный процесс будет связан с многочисленными злонамеренными заявлениями в интернете о поле и сексуальной ориентации первой леди Франции , а также о разнице в возрасте между ней и ее супругом, которую авторы комментариев приравнивают к педофилии, уточнило агентство.

Среди подсудимых — писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом Зоэ Саган, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон.

Расследование начали после того, как супруга президента подала в августе 2024 года соответствующую жалобу, напомнило агентство. Неизвестно, будет ли она присутствовать в суде. Обвиняемым может грозить до двух лет тюрьмы.

Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на нее в суд за клевету.

Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США , чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что семья Макрон готова предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.

Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты Макронов, но заявила, что "США не Европа , и у нас есть свобода слова", а французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".