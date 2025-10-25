Рейтинг@Mail.ru
В Париже десять человек будут судить за кибертравлю Брижит Макрон
19:18 25.10.2025 (обновлено: 22:02 25.10.2025)
В Париже десять человек будут судить за кибертравлю Брижит Макрон
В Париже десять человек будут судить за кибертравлю Брижит Макрон - РИА Новости, 25.10.2025
В Париже десять человек будут судить за кибертравлю Брижит Макрон
В Париже десять человек предстанут перед судом по обвинению в кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит, сообщило агентство Франс... РИА Новости, 25.10.2025
в мире
париж
франция
сша
брижит макрон
кэндис оуэнс
париж
франция
сша
в мире, париж, франция, сша, брижит макрон, кэндис оуэнс
В мире, Париж, Франция, США, Брижит Макрон, Кэндис Оуэнс
В Париже десять человек будут судить за кибертравлю Брижит Макрон

AFP: суд в Париже рассмотрит дело о кибертравле Брижит Макрон

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. В Париже десять человек предстанут перед судом по обвинению в кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит, сообщило агентство Франс Пресс.
«

"Восьмерых мужчин и двух женщин будут судить в понедельник и вторник в уголовном суде Парижа за кибертравлю Брижит Макрон на почве сексизма", — говорится в материале.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Жену Макрона записали на налоговом сайте под мужским именем
Вчера, 13:10
Судебный процесс будет связан с многочисленными злонамеренными заявлениями в интернете о поле и сексуальной ориентации первой леди Франции, а также о разнице в возрасте между ней и ее супругом, которую авторы комментариев приравнивают к педофилии, уточнило агентство.
Среди подсудимых — писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом Зоэ Саган, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон.
Расследование начали после того, как супруга президента подала в августе 2024 года соответствующую жалобу, напомнило агентство. Неизвестно, будет ли она присутствовать в суде. Обвиняемым может грозить до двух лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Брижит нанесет ему удар". Французы поглумились над Макроном
24 октября, 21:17
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на нее в суд за клевету.
Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что семья Макрон готова предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты Макронов, но заявила, что "США не Европа, и у нас есть свобода слова", а французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также блогера Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счел, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
Первая леди США Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Дмитриев отметил гуманитарную деятельность Меланьи Трамп
10 октября, 21:46
 
В миреПарижФранцияСШАБрижит МакронКэндис Оуэнс
 
 
