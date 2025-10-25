СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал президента Франции Эммануэля Макрона не испытывать терпение России новыми поставками ракет и истребителей Украине.
По его словам, "коалиция желающих" напоминает сборище из тайного общества "Союз меча и орала" в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Союз меча и орала" в романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" — название мифической подпольной организации, выдуманной Остапом Бендером для "отъёма денег" у знакомых Ипполита Матвеевича Воробьянинова.