Депутат Госдумы призвал Макрона не испытывать терпение России - РИА Новости, 25.10.2025
00:04 25.10.2025
Депутат Госдумы призвал Макрона не испытывать терпение России
Депутат Госдумы призвал Макрона не испытывать терпение России - РИА Новости, 25.10.2025
Депутат Госдумы призвал Макрона не испытывать терпение России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал президента Франции Эммануэля Макрона не испытывать терпение России новыми... РИА Новости, 25.10.2025
Депутат Госдумы призвал Макрона не испытывать терпение России

Шеремет призвал Макрона не испытывать терпение России

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Эммануэль Макрон . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал президента Франции Эммануэля Макрона не испытывать терпение России новыми поставками ракет и истребителей Украине.
В пятницу Макрон в ходе встречи "коалиции желающих" заявил, что Франция в ближайшие дни поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом
В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом
Вчера, 07:29
"Западные интриганы опять позабыли, что строят агрессивные козни и военные планы против великой России, у которой терпение, несмотря на все ее великодушие, не безгранично. Как бы им не пришлось потом громко выть избитой фразой: "А нас то за что?", - сказал Шеремет.
По его словам, "коалиция желающих" напоминает сборище из тайного общества "Союз меча и орала" в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Союз меча и орала" в романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" — название мифической подпольной организации, выдуманной Остапом Бендером для "отъёма денег" у знакомых Ипполита Матвеевича Воробьянинова.
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России
22 октября, 23:35
 
