Мадуро на английском языке призвал президента США не нападать на Венесуэлу

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой не нападать на его страну.

"Нет войне, нет войне. Только мир, только мир — навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста", — проскандировал он на английском языке на мероприятии в Каракасе.

В пятницу телеканал CNN сообщил со ссылкой на американских чиновников, что Трамп может нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле , но решение пока не принято.

Президент США ранее подтвердил информацию New York Times, которая писала, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле для дестабилизации ситуации в стране. Правительство Венесуэлы осудило это заявление, назвав его нарушением международного права.

Обострение в Карибском море

В сентябре Вашингтон начал уничтожать катера возле побережья Венесуэлы, на которых якобы перевозились наркотики. Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в стране.

Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.

В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе. Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета.