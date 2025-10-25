Рейтинг@Mail.ru
США готовят новую войну в Карибском бассейне, заявил Мадуро - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/maduro-2050513298.html
США готовят новую войну в Карибском бассейне, заявил Мадуро
США готовят новую войну в Карибском бассейне, заявил Мадуро - РИА Новости, 25.10.2025
США готовят новую войну в Карибском бассейне, заявил Мадуро
Правительство Соединённых Штатов, несмотря на обещания не участвовать в вооруженных конфликтах, организует новую войну в Карибском бассейне, заявил президент... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T01:38:00+03:00
2025-10-25T01:38:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
южная америка
николас мадуро
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108338_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_33dd19a6eee4f1adcfacd55f8d5572ea.jpg
https://ria.ru/20251025/venesuela-2050512870.html
https://ria.ru/20251023/venesuela-2049974733.html
https://ria.ru/20251017/tramp-2049013472.html
венесуэла
сша
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108338_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_c3862b162a782d3d874277bcb1b0599f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, южная америка, николас мадуро, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, ford motor, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Венесуэла, США, Южная Америка, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Ford Motor, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США готовят новую войну в Карибском бассейне, заявил Мадуро

Мадуро: США готовят новую войну в Карибском бассейне

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Правительство Соединённых Штатов, несмотря на обещания не участвовать в вооруженных конфликтах, организует новую войну в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Шеф Пентагона Пит Хегсет в пятницу отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью. Как уточнили в министерстве войны, усиление присутствия американских вооруженных сил повысит возможности США по борьбе с наркотрафиком.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Мадуро экстренно обратился к Трампу на английском языке
01:34
"Они обещали, что больше никогда не будут вмешиваться в войны, но сейчас организуют новую войну, которую мы предотвратим. Чем? Мобилизацией народов Южной Америки, потому что вся Южная Америка и Карибы говорят "нет" войне, "да" - миру, процветанию, гармонии и согласию", - сказал Мадуро во время посещения агротуристической коммуны El Gran Topo, его выступление показал телеканал VTV.
Он отметил, что следует спросить американский народ, хотят ли они еще одну войну как во Вьетнаме, но теперь в Южной Америке, в Карибском бассейне.
"Что думает народ США о войне против народов Колумбии, Венесуэлы и всего Карибского региона?" - заявил венесуэльский лидер.
Телеканал CNN сообщил перед этим, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы, однако окончательное решение пока не принято. В правительстве Венесуэлы при этом неоднократно указывали, что страна не является производителем кокаина и что через ее территорию проходит лишь незначительная часть трафика колумбийских наркотиков.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро
23 октября, 04:49
Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление президента США, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC также сообщал, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, которые могут начаться через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что Мадуро не хочет испытывать терпение США
17 октября, 23:25
 
В миреВенесуэлаСШАЮжная АмерикаНиколас МадуроДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАFord MotorЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала