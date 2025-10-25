США готовят новую войну в Карибском бассейне, заявил Мадуро

МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Правительство Соединённых Штатов, несмотря на обещания не участвовать в вооруженных конфликтах, организует новую войну в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Шеф Пентагона Пит Хегсет в пятницу отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью. Как уточнили в министерстве войны, усиление присутствия американских вооруженных сил повысит возможности США по борьбе с наркотрафиком.
"Они обещали, что больше никогда не будут вмешиваться в войны, но сейчас организуют новую войну, которую мы предотвратим. Чем? Мобилизацией народов Южной Америки, потому что вся Южная Америка и Карибы говорят "нет" войне, "да" - миру, процветанию, гармонии и согласию", - сказал Мадуро во время посещения агротуристической коммуны El Gran Topo, его выступление показал телеканал VTV.
Он отметил, что следует спросить американский народ, хотят ли они еще одну войну как во Вьетнаме, но теперь в Южной Америке, в Карибском бассейне.
Телеканал CNN сообщил перед этим, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы, однако окончательное решение пока не принято. В правительстве Венесуэлы при этом неоднократно указывали, что страна не является производителем кокаина и что через ее территорию проходит лишь незначительная часть трафика колумбийских наркотиков.
Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление президента США, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC также сообщал, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, которые могут начаться через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
