В нескольких районах Львова уже третьи сутки нет воды
В нескольких районах Львова уже третьи сутки нет воды - РИА Новости, 25.10.2025
В нескольких районах Львова уже третьи сутки нет воды
Около 50 тысяч жителей украинского Львова остаются без воды третьи сутки из-за аварии на водоканале, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2025
В нескольких районах Львова уже третьи сутки нет воды
Во Львове около 50 тысяч человек остаются без воды третьи сутки
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 50 тысяч жителей украинского Львова остаются без воды третьи сутки из-за аварии на водоканале, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове
жители нескольких районов остаются без воды уже третьи сутки - это крупнейшая авария на водоканале за последние десятилетия. Без водоснабжения остаются около 50 тысяч человек", - говорится в публикации издания в его Telegram-канале.
По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, для того, чтобы заменить все трубы одновременно, нужно 10 миллиардов гривен - таких денег у города нет. Коммунальные службы заявляют, что после устранения одного повреждения аварии возникают на других участках труб.