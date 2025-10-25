Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Львова уже третьи сутки нет воды - РИА Новости, 25.10.2025
20:42 25.10.2025
В нескольких районах Львова уже третьи сутки нет воды
Около 50 тысяч жителей украинского Львова остаются без воды третьи сутки из-за аварии на водоканале, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2025
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 50 тысяч жителей украинского Львова остаются без воды третьи сутки из-за аварии на водоканале, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове жители нескольких районов остаются без воды уже третьи сутки - это крупнейшая авария на водоканале за последние десятилетия. Без водоснабжения остаются около 50 тысяч человек", - говорится в публикации издания в его Telegram-канале.
По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, для того, чтобы заменить все трубы одновременно, нужно 10 миллиардов гривен - таких денег у города нет. Коммунальные службы заявляют, что после устранения одного повреждения аварии возникают на других участках труб.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Украинские боевики используют мусоровозы для доставки воды
13 октября, 04:37
 
