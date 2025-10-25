В нескольких районах Львова уже третьи сутки нет воды

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 50 тысяч жителей украинского Львова остаются без воды третьи сутки из-за аварии на водоканале, сообщает украинское издание "Страна.ua".

По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, для того, чтобы заменить все трубы одновременно, нужно 10 миллиардов гривен - таких денег у города нет. Коммунальные службы заявляют, что после устранения одного повреждения аварии возникают на других участках труб.