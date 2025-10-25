СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Часть драгоценностей парижского Лувра после ограбления музея передана под надзор в здание центробанка Франции, сообщает радиостанция Часть драгоценностей парижского Лувра после ограбления музея передана под надзор в здание центробанка Франции, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на осведомленные источники.

"Перевозка была проведена в пятницу утром в условиях полной конфиденциальности и максимальной безопасности. Часть ювелирной коллекции Лувра в сопровождении моторизованного конвоя парижской полицейской префектуры преодолела 300 метров, отделяющих витрины крупнейшего в мире музея от хранилищ Банка Франции ( ЦБ страны - ред.)", - говорится в материале.

По данным радиостанции, передача драгоценностей была осуществлена из соображений безопасности на период, пока продолжается оценка ситуации с безопасностью в музее.

Переданные драгоценности, отмечает радиостанция, включают в себя как принадлежавшие французским монархам и выставляемые в подвергшейся ограблению галерее Аполлона, так и украшения из других залов музея. При этом радиостанция не располагает конкретным перечнем переданных драгоценностей.