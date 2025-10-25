https://ria.ru/20251025/luvr-2050507911.html
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции - РИА Новости, 25.10.2025
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции
Часть драгоценностей парижского Лувра после ограбления музея передана под надзор в здание центробанка Франции, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T00:11:00+03:00
2025-10-25T00:11:00+03:00
2025-10-25T00:11:00+03:00
франция
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525428_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d1ff9237af612f3d31db0f309e32acca.jpg
https://ria.ru/20251024/ohrana-2050313438.html
https://ria.ru/20251024/ograblenie-2050299487.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525428_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_3589cbdd23ca075e099ddd0ee93e20bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, центральный банк рф (цб рф)
Франция, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции
RTL: часть драгоценностей Лувра после ограбления передали под надзор ЦБ Франции
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Часть драгоценностей парижского Лувра после ограбления музея передана под надзор в здание центробанка Франции, сообщает радиостанция RTL
со ссылкой на осведомленные источники.
"Перевозка была проведена в пятницу утром в условиях полной конфиденциальности и максимальной безопасности. Часть ювелирной коллекции Лувра в сопровождении моторизованного конвоя парижской полицейской префектуры преодолела 300 метров, отделяющих витрины крупнейшего в мире музея от хранилищ Банка Франции (ЦБ
страны - ред.)", - говорится в материале.
По данным радиостанции, передача драгоценностей была осуществлена из соображений безопасности на период, пока продолжается оценка ситуации с безопасностью в музее.
Переданные драгоценности, отмечает радиостанция, включают в себя как принадлежавшие французским монархам и выставляемые в подвергшейся ограблению галерее Аполлона, так и украшения из других залов музея. При этом радиостанция не располагает конкретным перечнем переданных драгоценностей.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.