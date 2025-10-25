Рейтинг@Mail.ru
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции
00:11 25.10.2025
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции
Часть драгоценностей парижского Лувра после ограбления музея передана под надзор в здание центробанка Франции, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2025
франция, центральный банк рф (цб рф)
Франция, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции

RTL: часть драгоценностей Лувра после ограбления передали под надзор ЦБ Франции

© AP Photo / Emma Da SilvaСтеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Часть драгоценностей парижского Лувра после ограбления музея передана под надзор в здание центробанка Франции, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на осведомленные источники.
"Перевозка была проведена в пятницу утром в условиях полной конфиденциальности и максимальной безопасности. Часть ювелирной коллекции Лувра в сопровождении моторизованного конвоя парижской полицейской префектуры преодолела 300 метров, отделяющих витрины крупнейшего в мире музея от хранилищ Банка Франции (ЦБ страны - ред.)", - говорится в материале.
Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению
Вчера, 12:45
По данным радиостанции, передача драгоценностей была осуществлена из соображений безопасности на период, пока продолжается оценка ситуации с безопасностью в музее.
Переданные драгоценности, отмечает радиостанция, включают в себя как принадлежавшие французским монархам и выставляемые в подвергшейся ограблению галерее Аполлона, так и украшения из других залов музея. При этом радиостанция не располагает конкретным перечнем переданных драгоценностей.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ограбление Лувра было неизбежным, пишет Politico
Вчера, 11:45
 
ФранцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
