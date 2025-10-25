https://ria.ru/20251025/litva-2050628208.html
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2025
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией до 02.00 мск на фоне захода метеозондов в ее пространство, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T23:30:00+03:00
2025-10-25T23:30:00+03:00
2025-10-25T23:31:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251025/propusk--2050562058.html
литва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия
В мире, Литва, Белоруссия
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ
Reuters: Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за захода метеозондов