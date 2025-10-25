Рейтинг@Mail.ru
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 25.10.2025 (обновлено: 23:31 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/litva-2050628208.html
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2025
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией до 02.00 мск на фоне захода метеозондов в ее пространство, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T23:30:00+03:00
2025-10-25T23:31:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251025/propusk--2050562058.html
литва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия
В мире, Литва, Белоруссия
Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией, сообщили СМИ

Reuters: Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за захода метеозондов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией до 02.00 мск на фоне захода метеозондов в ее пространство, передает агентство Рейтер.
"Литва…закрыла оба КПП на границе с Белоруссией после того, как наполненные гелием метеозонды зашли на территорию прибалтийской страны", - пишет агентство.
Ранее аэропорт Вильнюса сообщил о приостановке полетов до 02.00 мск из-за движения аэростатов в его направлении.
Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Литва открыла пропуск через границу с Белоруссией в КПП "Шальчининкай"
Вчера, 12:31
 
В миреЛитваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала