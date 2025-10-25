https://ria.ru/20251025/litva--2050562450.html
Литва возобновила пропуск машин через границу с Белоруссией
Литва возобновила пропуск машин через границу с Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва в полдень возобновила пропуск автотранспорта через общую границу как на въезд, так и на выезд.
Литва возобновила пропуск машин через границу с Белоруссией
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва в полдень возобновила пропуск автотранспорта через общую границу как на въезд, так и на выезд.
В пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва
закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией
до полудня субботы из-за метеозондов.
"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале
.
В свою очередь, Государственный таможенный комитет Белоруссии также подтвердил, что литовская сторона спустя 12 часов открыла автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). "Ничем не обоснованные бездумные решения литовских властей, без всяких уведомлений и предупреждений, - беспрецендентные, их невозможно оправдать никакими причинами", - подчеркивается в комментарии ведомства в его Telegram-канале.
В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
Литва в ночь с 21 на 22 октября также без предварительного уведомления временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в этих международных автодорожных пунктах пропуска на границе с Белоруссией, обосновав решение массовым проникновением в воздушное пространство метеорологических зондов с контрабандой.