Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани - РИА Новости, 25.10.2025
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани
Информации об отмене концерта Григория Лепса в Казани, который должен состояться 28 октября, не поступало, сообщил РИА Новости оператор "Татнефть Арены", где... РИА Новости, 25.10.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани
"Татнефть Арена": информации об отмене концерта Лепса в Казани не поступало