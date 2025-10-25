Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:52 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/leps-2050572695.html
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани - РИА Новости, 25.10.2025
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани
Информации об отмене концерта Григория Лепса в Казани, который должен состояться 28 октября, не поступало, сообщил РИА Новости оператор "Татнефть Арены", где... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T13:52:00+03:00
2025-10-25T13:52:00+03:00
шоубиз
григорий лепс
казань
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797672_0:2:2191:1234_1920x0_80_0_0_1339ab9c8304e8e8161f1eb19e8d4363.jpg
https://ria.ru/20251020/bonja-2049349220.html
казань
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797672_354:0:2114:1320_1920x0_80_0_0_e1f2ef187a7100f6d5a2d6ace423b7b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
григорий лепс, казань, владивосток
Шоубиз, Григорий Лепс, Казань, Владивосток
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани

"Татнефть Арена": информации об отмене концерта Лепса в Казани не поступало

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певец Григорий Лепс . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Информации об отмене концерта Григория Лепса в Казани, который должен состояться 28 октября, не поступало, сообщил РИА Новости оператор "Татнефть Арены", где должен пройти концерт.
В соцсетях распространилась информация о том, что Лепс после концерта во Владивостоке экстренно обратился в больницу и отменил три ближайших концерта из-за состояния своего здоровья.
"Пока информации об отмене концерта не поступало", - сообщили в "Татнефть Арене".
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса
20 октября, 13:38
 
ШоубизГригорий ЛепсКазаньВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала