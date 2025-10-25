Оперштаб опроверг сообщения о массовом отстреле енотов на Кубани

КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Информация о якобы массовом отстреле енотов-полоскунов в Краснодарском крае не соответствует действительности, заявили в оперативном штабе региона.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в Краснодарском крае начнется массовый отстрел енотов-полоскунов, якобы такое решение принято из-за того, что возросшая численность особей нарушает баланс экосистемы.

"По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, енот-полоскун отнесен к охотничьим видам, то есть на этого пушного зверя охота разрешена. Однако никаких дополнительных отстрелов не планируется", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

На сегодняшний день, по его информации, численность особей в Краснодарском крае стабильна – более 7 тысяч животных.