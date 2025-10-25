Рейтинг@Mail.ru
Оперштаб опроверг сообщения о массовом отстреле енотов на Кубани - РИА Новости, 25.10.2025
10:55 25.10.2025
Оперштаб опроверг сообщения о массовом отстреле енотов на Кубани
Информация о якобы массовом отстреле енотов-полоскунов в Краснодарском крае не соответствует действительности, заявили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 25.10.2025
происшествия
краснодарский край
усть-лабинск
геленджик
краснодарский край
усть-лабинск
геленджик
происшествия, краснодарский край, усть-лабинск, геленджик
Происшествия, Краснодарский край, Усть-Лабинск, Геленджик
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Информация о якобы массовом отстреле енотов-полоскунов в Краснодарском крае не соответствует действительности, заявили в оперативном штабе региона.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в Краснодарском крае начнется массовый отстрел енотов-полоскунов, якобы такое решение принято из-за того, что возросшая численность особей нарушает баланс экосистемы.
"По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, енот-полоскун отнесен к охотничьим видам, то есть на этого пушного зверя охота разрешена. Однако никаких дополнительных отстрелов не планируется", - говорится в сообщении регионального оперштаба.
На сегодняшний день, по его информации, численность особей в Краснодарском крае стабильна – более 7 тысяч животных.
"Больше всего енотов наблюдается в Усть-Лабинске и Туапсинском муниципальном округе, средняя численность – в Геленджике, Новороссийске, Северском и Крымском районах. Никакой угрозы для баланса экосистемы нет", - добавили в оперштабе.
Как следует из данных министерства природных ресурсов Краснодарского края, охота на енота-полоскуна разрешена с 15 октября по 11 февраля.
